Secretaria reforça limpeza de ribeirão e tapa-buraco

A Secretaria de Serviços reforçou na semana passada as atividades para manter a limpeza da cidade. Foi feito corte de mato e limpeza em áreas públicas e jardins, como Lago do Taboão, Bra­gança F, Paço Municipal e ginásio de esportes do bairro Vila Garcia.

Também foi realizada ope­ração tapa-buraco na av. Al­berto Diniz, vias da Vila Gar­cia, av. Domingues Sacrini no Tanque do Moinho, Santa Libânia e Biriçá do Campinho.

A equipe de pedreiros trabalhou para recuperar guias e sarjetas próximas a Concha Acústica, reforma do Ciles da Vila Aparecida, manutenção da Academia ao Ar Livre do bairro Jd. Fraternidade, Paço Munici­pal e mosaicos na calçada da praça.

Foi feita ainda a limpeza de bueiros nos bairros He­nedina Cortez e Lavapés e limpeza do Ribeirão Lava­pés. A secretaria recebe as reivindicações da população por meio do telefone 4035- 8540 e cumpre cronograma de ações que é divulgado semanalmente pela pasta.