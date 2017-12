O projeto do parque eco­lógico às margens do lago do Tanque do Moinho está em evolução. A todo mo­mento uma novidade. Nessa segunda-feira, 11 de dezem­bro, as estacas para cercar as obras de futura escola tomavam acena e indicavam que o acesso dos afetos à prostituição, consumo e tráfico nas imediações terão que ocupar outras paragens. Bastam dois minutos de con­versa com os trabalhadores da obra para entender a importância da restrição do acesso. Segundo estes, a movimentação de pessoas no meio da mata é impres­sionante e não haverá segu­rança para o trabalho e nem do material se o entorno não for cercado. Além do parque ecológico e da unidade es­colar, o projeto contempla uma sede para o Espaço Comunitário de Aprendiza­gem (Ecoa), entidade que trabalha com crianças em condição de risco. No total serão investidos R$ 1,8 mi­lhão no projeto.