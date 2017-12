Vendas de natal: Movimento aumenta no comércio no local

O movimento no comércio aumentou nesta semana, conforme aproximação do natal. Algumas lojas já es­tão funcionando também no período da noite, até às 22h, mas a maior parte dos esta­belecimentos deve começar a estender o horário a partir de segunda-feira, 11.

As pesquisas e avalições de especialistas em economia indicam que o fim de ano, para o comércio em geral, será o mais aquecido dos últimos anos.

O Sindicato do Comércio de Bragança- Sincobrag infor­ma que o comércio varejista de todo o país deve aumentar neste ano entre 4% e 5,5%.

A previsão no mês de no­vembro era de que ocorresse um aumento de 5,5% nas contratações de pessoal em comparação a 2016 e uma elevação de 7% no salário médio (R$ 1,2 mil).

Os segmentos que mais vendem nesta época do ano são os de vestuário, perfu­maria e eletrodomésticos e eletrônicos.