Cruzamento precário em rodovia é ponto de conflito

A falta de sinalização e equipamentos de segurança adequados torna o cruza­mento da Alameda 15 de De­zembro, com a Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, Variante do Guaripocaba, e Avenida Rinzo Aoki, região do Tanque do Moinho, um ponto sério de conflito no trânsito. No local há uma disputa en­tre veículos e pedestres pela travessia.

Durante uma avaliação informal feita na manhã dessa segunda-feira, 11 de dezem­bro, pode-se observar que o fluxo de veículos é constante e numeroso, assim como a passagem de pedestres que em nenhum ponto, até onde a vista alcança, não tem disposi­tivo de segurança para estes. A conduta dos motoristas que trafega pela variante sentido Bairro do Toró/Tanque do Moinho é reprovável. Eles de­veriam buscar o acostamento, dar seta e aguardar o melhor momento e, com segurança para todos, realizar a conver­são para acessar a Avenida 15 de Dezembro, mas isso não é feito em momento algum.

No sentido contrário, a conversão à direita na 15 de dezembro, não há conflito, mas nem todos convergem e, quando seguem em frente são agressivos e fazem pre­valecer suas posições prefe­renciais, com aceleração alta de modo a provocar medo em pedestres e nos imprudentes, trafegando no sentido contrá­rio, que não aguardam a vez no acostamento.

Nos horários de pico, vi­zinhos informaram que a situação é ainda pior. Por vota das 10h00 em um minuto passaram pelo cruzamento 32 veículos nos dois sentidos. Em uma hora seriam 1.920 veículo. Na disputa pela tra­vessia, 6 pedestres desafia­ram os perigos da pista.

O problema naquela via é antigo, se agrava a cada dia e não foi corrigido ou sequer amenizado com a obra da re­forma da variante entre 2012 e 2014. As obras incluíam, além da reforma do pavimen­to e acostamentos, serviços de drenagem, implantação das três rotatórias e sinali­zação, horizontal e vertical, definitivas. O projeto custou R$ 19,3 milhões ao governo do Estado de São Paulo.