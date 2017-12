Casinha do Papai Noel tem programação musical até dia 23

No sábado, 9, a Secretaria de Cultura e Turismo abriu as portas da Casinha do Papai Noel, no Lago do Taboão, para visitação todos os dias, das 16h às 22h, até a véspera do natal.

Acompanharam a abertura da Casinha o vice-prefeito Amauri Sodré, o Secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini e demais secretários municipais. A noite foi embalada por músicas natalinas ao som da Banda Instrumental da ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, formada por crianças e jovens dos grupos Pequenos Vencedores e anjos Adoradores.

A Casinha ainda ficará aberta para visitação após o natal, do dia 26 de dezembro até o dia 6 de janeiro, das 16h às 20h.

PROGRAMAÇÃO- As apresentações ocorrem sempre a partir das 20h: Hoje, Coral Vozes da Mantiqueira; amanhã, Orquestra Experimental; quinta-feira, 14, Coral da Igreja Tabernáculo de Jesus; sexta-feira, 15, Violeiros da Paz; sábado, 16, Coral da ADRA; domingo, 17, Projeto Tocando Violino; dia 18, Coral Nossa Senhora do Rosário; dia 19, Orquestra Bragantina de Viola Caipira; dia 20, Violeiros do Divino; dia 21, Coral Acordes de Amor e dias 22 e 23, Coral da Igreja Vida Triunfante.