Precatórios poderão ser descontados da Dívida Ativa dos Credores

Duas sessões extraordinárias estão agendadas para hoje, na Câmara Municipal, com objetivo de aprovar em primeiro e segundo turno, a lei que reduzirá o valor mínimo dos precatórios a serem pagos pela Prefeitura.

Na semana passada, durante a última sessão ordinária do ano, houve tumulto no plenário, devido a presença de servidores municipais e membros do Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança Paulista – Sismub.

O embate entre servidores e Prefeitura se dá por causa da proposta de reduzir o valor de decisões judiciais, precatórios, hoje de R$ 28 mil para R$ 5 mil ou R$ 10 mil. A votação do projeto de lei com a primeira proposta, R$ 5,5 mil, seria votado em novembro, mas o projeto foi adiado para ser alterado. A segunda proposta, de R$10 mil, seria votada na semana passada, mas devido ao tumulto, foi retirado e será votado hoje.

O PROJETO- De acordo com o Projeto de Lei Complementar 21/2017, fica autorizada a compensação de créditos em precatórios com débitos de natureza tributária ou não, inscrito em Dívida Ativa com Fazenda Pública do Município.

A Prefeitura propõe que o titular do crédito decorrente de precatório poderá transferi-lo por meio de cessão. “Assegurar-se-á aos terceiros adquirentes de precatórios a possibilidade de compensação com débitos tributários ou de outra natureza. Art. 2° A autorização a que se refere o artigo 1° desta Lei Complementar, estende-se aos créditos da Fazenda Municipal de natureza não tributária, incluindo os créditos consolidados em REFIS, bem como entre tributos de espécies diferentes, portanto, com destinações orçamentárias e sociais diversas”.

Considera-se de pequeno valor os créditos decorrentes de obrigações da Fazenda Municipal que não ultrapassem o valor de R$ 10 mil.

Em extensa justificativa anexa ao projeto encaminhado à Câmara Municipal, o prefeito Jesus Chedid esclarece que, “a proposta estipula, a grosso modo, e em primeiro lugar, que os credores de precatórios que, ao mesmo tempo, sejam devedores da mesma fazenda pública, serão pagos através da compensação de débitos e créditos. Ou seja, protege-se o erário de ser obrigado a pagar, em dinheiro, uma dívida a uma pessoa que também lhe deve. Destacando, ainda, que a futura lei complementar assegura a possibilidade do titular do crédito decorrente de precatório transferi-lo, por meio de cessão. Tal medida, na verdade, garante ao titular do precatório a alternativa, para o caso de não haver débitos tributários de sua responsabilidade a serem compensados, transferi-lo para quem o tenha.”