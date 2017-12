Pâmela Mara lutará no card principal da Batalha MMA Championship

Bragança Paulista receberá mais um evento reconhecido no cenário de esportes de luta, a 11ª edição da Batalha MMA Championship chega a cidade no dia 27 de janeiro, às 18h, com o card principal de Claudiere Freitas e Anderson Buzika, além da nossa campeã Pâmela Mara, e outros lutadores Diego Gaúcho, Ariane Sorriso e Tiago Porto.

Após encerrar o ano com seis lutas no total de quatro vitórias e duas derrotas, Pâmela disse a GB que não terá férias, ela começará o ano de 2018 se preparando para o evento, desta vez na modalidade MMA.

A organização do evento irá divulgar o card oficial nas próximas semanas. O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), localizado na Av. Dr. Adriano Marrey Júnior, 754, Vila Municipal.