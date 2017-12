Divulgada lista de convocados para vagas do concurso de diretores

Foi publicada na terça-feira, 5, no Diário Oficial do Estado, a lista de convocados para sessão de escolha de vagas e orientações para perícias médicas do concurso de diretores das escolas estaduais. A publicação ocorreu no Caderno Executivo Seção I, páginas 203 a 214. São 1.838 cargos disponíveis.

Os candidatos às vagas devem comparecer entre os próximos dias 11 e 14 de dezembro no Prédio Caetano de Campos, sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, 53, Centro, São Paulo. Para ver a lista de candidatos convocados, busque pelas páginas 203 a 209. Já relação de vagas está nas páginas 209 a 214.

A seleção é válida para profissionais com tempo mínimo de oito anos no exercício do magistério e com diplomas de licenciatura plena de Pedagogia e/ou pós-graduação na área de Educação.

A jornada de trabalho para os novos diretores será de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834,00.