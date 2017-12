Energisa realiza primeiro workshop para imprensa

Na manhã de quinta-feira, 7, a Energisa Sul-Sudeste promoveu em Bragança o primeiro Workshop de Jornalistas na região. O evento teve por objetivo proporcionar aos profissionais da imprensa, informações sobre o setor elétrico brasileiro e principalmente sobre a atuação da distribuidora.

Representantes de diversos veículos da imprensa dos municípios de Bragança, Itapeva e Cambuí, no sul do estado de Minas Gerais, compareceram ao evento. No primeiro momento do encontro, os participantes conheceram sobre o setor elétrico, matriz energética, Resolução Normativa N. 414 da Aneel e outros temas.

Em seguida, conheceram a estrutura da Energisa Sul-Sudeste, sua operação, os principais investimentos realizados para a melhoria do atendimento, composição tarifária, as melhorias efetuadas no layout da fatura de energia, que ficou mais fácil de ser compreendida, e as ações sociais da empresa, como o projeto de eficiência energética, o Nossa Energia, entre outras.

Os jornalistas interagiram durante todo o encontro com os representantes da distribuidora, Glauco Figueiredo Santos, gerente de Comunicação e Marketing da empresa, Luis Felipe Cazeiro Garcia, gestor de Clientes e Fladeny Cirino Miranda, coordenador de Construção e Manutenção da Distribuição, ambos da Regional Leste, responsáveis pelas apresentações.

“Agradecemos pela disponibilidade dos profissionais que estiveram conosco no Workshop. Esse encontro nos permitiu passar com mais detalhes o funcionamento da empresa, serviços e outros dados que diariamente ouvintes e leitores fazem aos jornalistas, além de estreitarmos ainda mais o relacionamento com nossos parceiros”, destaca Figueiredo.