Lago Taboão: Processo de salvação avança para nova fase

A concorrência para contratar empresa especializada para o desassoreamento do Lago do Taboão avançou mais um passo na quinta-feira, 7. Quatro empresas se apresentaram na Prefeitura como candidatas a realizar o serviço.

A licitação ocorre na modalidade de Tomada de Preço e o valor máximo estipulado para a obra está orçado em R$ 1.054.701,80. Na Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado da Prefeitura, as quatro empresas presentes foram credenciadas e a Comissão de Licitações abriu os envelopes com os documentos de habilitação. A assessoria da Secretaria Municipal de Obras acompanhou todo o processo e todas as empresas foram habilitadas.

No momento seguinte passou-se à avaliação as propostas, que de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, são as seguintes: Empresa Submar Serviços Subaquáticos Ltda, R$ 712.580,77; Fos Engenharia Ltda R$ 954.506,82; SK Tecnologia Subaquática Eireli, R$ 958.224,31; Cat Engenharia e Construção Ltda, R$ 999.692,09.

“A Comissão Permanente de Licitações decidiu pelo encerramento dos serviços para análise das propostas apresentadas, sendo comunicado a todos os presentes que o julgamento de classificação e desclassificação será publicado na Imprensa Oficial e no site da Prefeitura nos próximos dias”, informou a assessoria”, finalizou.

O desassoreamento será orientado segundo especificações técnicas definidas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Universidade São Paulo (USP).