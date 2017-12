Uma candidata se apresenta para gerenciar SAMU e UPA

Somente uma candidata se apresentou para gerenciar e executar ações e serviços de saúde em urgência e emergência pré-hospitalar, fixo e móvel, na Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço Móvel de Urgência (SAMU/192) em Bragança, por meio de contrato de gestão.

A concorrência foi realizada na manhã de quarta-feira, 6, e a candidata é a Organização Social REVIVA Saúde que já está habilitada. Esta Organização Social já trabalha na cidade com operacionalização da atenção básica em saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde fará a gestão do projeto, regulando, monitorando e avaliando a atividade que será desenvolvida pela OS, com o objetivo de garantir a integralidade da assistência, enquanto ela gerencia e produz serviços dentro de critérios especificados no Processo de Seleção e no Contrato de Gestão.

O objetivo, deste modelo de gestão, segundo a administração municipal “é buscar o aprimoramento dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da urgência e emergência, em ação conjunta, de modo a garantir aos usuários eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados; atenção integral e humanizada; utilização dos recursos de forma racional, visando à redução de custos; e priorização da avaliação por resultados”, frisa.

O contrato terá validade de 12 meses.