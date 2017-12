Prefeitura se reúne com IML

Na manhã de quinta-feira, 7, o vice-prefeito Amauri Sodré recebeu a visita de representantes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da região de Campinas, que vieram ao município para estreitar o relacionamento com a Prefeitura, salientar as necessidades da unidade do IML instalada na cidade, os serviços prestados pelos profissionais da área criminalísticas e também tratar de novos projetos para modernização do local. Na ocasião, estiveram presentes o diretor do IML-Região de Campinas, João Roberto Miller Junior, a diretora do IC – Região de Campinas, Cristiane Faria Dias, e o assistente da diretoria-Região de Campinas, Fernando Luiz de Oliveira Valério.