Decoração de natal será feita por duas empresas e custará R$337 mil

Na quarta-feira, 6, a Prefeitura, por meio da Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, deu sequência ao processo licitatório para contratação de empresa responsável para decorar cidade com enfeites de natal. Dez empresas participaram do certame.

Houve o credenciamento e a Comissão de Licitação procedeu com a abertura dos envelopes com as propostas que foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo.

O processo é composto por nove itens, que juntos contemplam a implantação de iluminação de natal do Paço Municipal, confecção de peças de presépio natalino para ser exibido no Lago do Taboão, decoração e iluminação de natal nas ruas do centro, do portal – acesso à Fernão Dias, do Mercado Municipal, da Avenida Dom Pedro I e da Praça Raul Leme.

Duas empresas venceram: Jolmir Bormann –ME pelo valor de R$ 243.250,00 e Estelar Iluminação Ltda-ME no valor de R$ 94.070,00, totalizando R$337.070,00.

Os licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o processo já foi homologado na Imprensa Oficial de ontem.

O secretário de Cultura, Cléber Centini, informou que as inaugurações serão feitas por etapa e que a pasta está montando o cronograma.

Também estão programadas diversas atividades culturais com corais e bandas, relacionadas às festividades natalinas. Os eventos seguem até 6 de janeiro.