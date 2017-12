Lei Municipal estabelece normas para transparência de TACs

A Câmara Municipal sancionou a Lei n° 4.592, que estabelece critério de acesso a informações. Dentre as informações disponibilizadas por meio eletrônico, deverá ser incluída a divulgação na íntegra de todos os Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O proprietário do imóvel e/ou os responsáveis pelo projeto e pela execução da obra ou intervenção que gerou o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta também ficam obrigados a divulgar, mediante a afixação de placas no local, informações sobre a formalização do mencionado instrumento.