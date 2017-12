Ex-jogador Mauro Silva relembra passagem pelo Braga

No início da semana, Mauro Silva, ex-jogador e tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, falou um pouco sobre sua passagem pelo Bragantino quando era jovem e a conquista do Campeonato Paulista daquele ano. A entrevista aconteceu durante o programa Bola da Vez, da ESPN Brasil.

Mauro chegou ao Braga muito moço, fez negócio com Marquinho Chedid e pegou um chevetinho de luva seminovo, primeiro carro do jogador. Como a fase do time era boa, logo ele juntou mais um dinheirinho e comprou uma moto modelo CB 750 indy.

Vanderley Luxemburgo, treinador do Massa Bruta na época, logo tratou de disciplinar o jovem empolgado. “E eu tenho que agradecer o Vanderlei, porque em um momento eu chego com a moto lá no clube todo empolgado, todo animado. E ele: ‘Pô Mauro, que bonita essa moto, você me empresta para eu dar uma volta?’. Eu disse: ‘Claro, professor’. Dei a chave para ele. E ele falou: ‘Agora, você vai pegar essa chave lá em casa depois que terminar o Campeonato Paulista’. E levou a moto embora”, relatou.

Logo após o Campeonato, Mauro Silva vendeu a moto e tirou uma lição dessa experiência. O jogador é um instrumento de trabalho. Ele admitiu que poderia ter sofrido um acidente devido a inexperiência. ” E a gente quando jovem, imaturo, acaba fazendo algumas coisas. Por isso que é importante ter pessoas próximas que ajudem, orientem. Ele me ajudou, porque a situação foi determinante, talvez, para o Mauro ter uma carreira”, finalizou o jogador.