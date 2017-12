Campeonato Municipal de Futsal segue para semifinais

O Campeonato Municipal de Futsal – Taça Nabi Abi Chedid, está em fase de semifinal. O Campeonato foi dividido em categorias sub-12, sendo estas feminina, masculina e adulta. Na fase semifinal, foram classificadas equipes do grupo A: Craques de Sempre, REBUC e no grupo B os times Extrema e Unidos.

Na categoria feminina, seguem para a final pelo grupo A, as equipes Cruzeiro e Casinha. Pelo grupo B, os times classificados foram Criados Pela Vovó e Al Qaeda. Já na categoria masculina, os grupos que disputarão as quartas de final pelo grupo A são CA Barletta e Vila Motta, pelo grupo B, Craques de Sempre e Pinhalzinho. Pelo grupo C, Criados Pela Vovó e Real Bragança. No grupo D, equipes Twister/Bel Casas e Darcelona.

Partidas – Nesta quarta-feira, 6, haverá partidas da categoria masculina. Às 20h30, a disputa será entre os times CA Barletta x Darcelona. Logo em seguida, às 21h30, é a vez dos times Craques de Sempre x Real Bragança.

Na quinta-feira, 7, as equipes Legionários e Casinha, se enfrentarão às 19h30 pela categoria sub-12; A partida foi adiada anteriormente e será realizada apenas para cumprir tabela, sem alterações na fase classificatória. Às 20h30, as equipes Criados Pela Vovó e Pinhalzinho se enfrentam, seguido por Twister/Bel Casa contra o time da Vila Motta, às 21h30.

A final do campeonato deve acontecer em 15 de dezembro. Os jogos desta semana serão realizados no Ginásio de Esportes Rubens Batazza, localizado na Rua Antonio Ribeiro, 155, Planejada II.