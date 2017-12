Bragantino estará na Copa do Brasil em 2018

Na última segunda-feira, 4, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a lista de clubes que estarão na Copa do Brasil. O Bragantino é um dos classificados por estar na 35ª colocação, com 4.113 pontos.

Marcelo Veiga, técnico do Massa Bruta disse a GB que espera avançar as fases. O elenco será o mesmo do Paulistão.

No dia 15 de dezembro, será realizado o sorteio dos duelos da primeira fase da Copa do Brasil. Neste mesmo dia, torcedores do Braga já devem receber mais reforços para a preparação do Paulistão, que se inicia em 17 de janeiro.A Copa Brasil disponibiliza a vaga para os 10 times melhores classificados no ranking, só que excluídos nas posições de campeonatos estaduais. Neste ano, a competição contou com 91 equipes.A disputa da Copa se dá por meio de mata-mata. O campeão terá vaga garantida na Libertadores da América do ano seguinte.