Dia da Padroeira: Feriado tem missas e comércio aberto

Bragança tem sido uma cidade dos contrassensos. Nas causas ambiental e urbanística, também é hipócrita. As reservas ambientais que envolvem o uso do solo, a preservação de fontes e nascentes, ribeirões e riachos, da mata nativa, da mata ciliar, da extração de minérios e do aspecto urbanístico das áreas onde concentravam essas riquezas, estão prestes a serem condenadas.

