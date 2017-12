Família crescendo

A família de capivaras que habita as margens do Lago do Taboão aumentou. Mais seis indivíduos reforçam a numerosa prole. Os pequeninos foram vistos na manhã dessa quarta-feira, 6 de dezembro, protegidos pela mãe e outros dois adultos. Tem gente que já consegue afirmar que a remoção das capivaras do Lago do Taboão e outros lagos mais acima é uma história sem fim. Há meses que os estudos e tratativas para a remoção das famílias são noticiados, mas dezembro de 2017 chegou, vai passar e nada será feito. Enquanto isso a família vai crescendo vigorosa.