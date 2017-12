Concorrência para decoração de Natal exige dedicação de servidores

A licitação para contratar empresa especializada em fazer a decoração natalina nas ruas centrais de Bragança Paulista começou, na manhã dessa quarta-feira, 6 e deve ser concluído antes do feriado de sexta-feira, Dia da Padroeira do Município, Nossa Senhora da Conceição.

Os servidores ligados à Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado que capitanearam o certame, informaram à reportagem que 10 empresas se apresentaram para a concorrência e que diante disso seria necessário cumprir todas as etapas, como por exemplo, avaliar documentação, projeto e valores em esquema de plantão. “Nós nos empenharemos ao máximo. Não iremos embora enquanto não terminar a análise para seguirmos para a próxima fase que indicará qual empresa fará a decoração da cidade”, disseram.

A empresa que vencer a concorrência deverá ser contratada ainda na próxima semana.