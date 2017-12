Estação atinge total capacidade no tratamento de esgotos

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) está operando na sua capacidade total, ou seja, tratando 240 litros de esgotos por segundo, aproximadamente 20,7 milhões de litros/dia. A informação é do gerente de operação Aristeu Massao Matsumoto, dada durante entrevista à GB, na manhã de terça-feira, 5.

“A ETE iniciou operação em 2013 e em menos de quatro anos conseguimos atingir os 100% da capacidade. Agora os próximos passos serão a ampliação do serviço tendo em vista que o crescimento da cidade é nítido diante da quantidade de novos loteamentos sendo lançados”, avaliou Massao.

Curiosamente, de dentro dos limites da ETE é possível verificar a instalação de três loteamentos. Segundo Massao, a qualidade do tratamento atualmente na estação é um dos mais altos e atende especificações internacionais. “O efluente chega na forma bruta, passa por pré-tratamentos onde são retirados lixo e areia. Em seguida no tanque de aeração ativamos, com oxigênio, as bactérias presentes no líquido. Estas fazem o trabalho de limpeza, uma depuração orgânica, no limite de até 95%. Costumamos chamar estes tanques de ‘coração da ETE’. Em seguida a água já quase limpa segue, em gravidade, para um percurso em baixa velocidade por um tanque em caracol onde recebe a desinfecção. Neste ponto a água está 99,999% livre de coliformes e pode devolvida ao rio Jaguari”, afirmou.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) investiu pouco mais de R$ 90 milhões na ETE Mãe dos Homens e outro tanto no complexo que coleta e transporta o material para tratamento. “O outro detalhe importante, todo o material retirado do efluente é transportado para o aterro sanitário no município de Caieiras, grande São Paulo”, completou Massao.

Depois da inauguração, conforme indicou Massao e o gerente de manutenção, José Carlos de Souza Jr, a ETE é o primeiro empreendimento da Sabesp que tem Certificado Verde, por ser totalmente sustentável.