Plano do Mobilidade: Prefeitura obtém vitória e TJ/SP cassa liminar que impedia estudos

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) acatou a defesa da Prefeitura e cassou a liminar que impedia a continuidade dos estudos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. O Ministério Público havia conseguido a liminar que suspendia os trabalhos em outubro último.

“No caso não obstante os fatos narrados na inicial da ação, o fato é que a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da cidade de Bragança Paulista está em conformidade com o Plano Diretor atual. Ademais a empresa URBA Engenharia foi contratada mediante procedimento licitatório, inexistindo prova nos autos de que não está apta para tal mister, valendo observar que a eventual revisão do Plano Diretor vigente se insere no poder discricionário que rege a Administração Pública”, despachou a relatora desembargadora, Maria Laura Tavares, que também fixou em 15 dias o prazo para Ministério Público se manifestar.