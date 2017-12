Nabizão ficará fechado até janeiro para reparação do gramado

Desde sábado de manhã, 2 de dezembro, trabalhadores vem realizando reformas no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, para o Campeonato Paulista 2018. Os reparos terminaram na tarde de segunda-feira, 4, e o campo deve ficar fechado até o dia 30 de janeiro para melhor fertilização do gramado.

Ainda na segunda-feira, foram realizadas cobertura de areia, adubação e compactação do solo. O gramado escolhido pelo clube foi do tipo bermuda, ideal para gramados esportivos, sendo resistente a pisoteio, com alta capacidade de regeneração e rapidez ao desgaste excessivo. O zelador Carlos Alberto, conhecido como Coti, e o treinador de goleiro, Ricardo Toledo, informaram que os treinos estão acontecendo no campo sintético, na parte de trás do Estádio. Enquanto o gramado fica em manutenção, os jogadores estão com a agenda de treinos voltada para preparação física, como na academia.