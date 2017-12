Arrastão contra a dengue: Última ação do ano ocorrerá no Jardim São Lourenço

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços, realizou no sábado, 2, mais uma edição do Arrastão de Limpeza contra a Dengue nos bairros Padre Aldo Bolini e Vila Batista. Foram retirados desses bairros 11 caminhões com materiais inservíveis.

Os agentes também utilizam o arrastão contra a dengue para fortalecer o combate aos animais peçonhentos. A equipe da DIVE visitou 180 casas no bairro do Matadouro, orientando a população.

O último Arrastão de Limpeza acontecerá sábado, 9, das 7h30 às 17h, e atenderá o bairro Jardim São Lourenço.

A administração municipal solicita aos moradores, que coloquem os lixos na calçada, em frente às suas casas, na noite em que antecede o arrastão de limpeza, ou seja, na sexta-feira, para que sejam recolhidos pela manhã do dia da ação.