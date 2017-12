Rotary homenageia alunos da rede municipal

O Rotary Club Bragança Paulista realizará mais um evento em homenagem aos alunos da rede pública municipal de ensino, objetivando prestigiar e incentivar aqueles que mais se destacaram em 2017. Serão entregues diplomas de Honra ao Mérito.

O evento ocorrerá na quinta-feira, 7, às 19h30, no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno- NAPA, na Vila Aparecida.

ROTARY BRAGANÇA- Foi fundado em 27 de outubro de 1955 por um grupo de pessoas tendo o mesmo ideal, que reuniram-se em volta de uma mesa para dar início a uma trajetória de realizações em favor da comunidade local.

IDEAL- O Rotary Club é um clube de profissionais, que congrega líderes das comunidades em que vivem ou atuam, fomentando um elevado padrão de ética ajudando a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo, e que prestam serviços voluntários não remunerados em favor da sociedade como um todo ou beneficiando em casos específicos, pessoas necessitadas ou entidades que atuam também em favor de desamparados.

Fundado por Paul Harris, em Chicago USA, em 23/02/1905, tem hoje representação em 207 países, estando o Rotary dividido em 532 Distritos, nos quais se aglutinam a apreciável marca de 33.054 Clubes, congregando 1.228.910 sócios.No Brasil são 52.148 Rotarianos, 2.305 Clubes, 38 Distritos, 626 Rotaract Clubs, 689 Interact Clubs e 9.447 Rotarianas. “Dar de si, antes de pensar em si”, é o lema rotário.