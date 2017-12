Prevenção a enchentes: Limpeza em ribeirões ocorre todos os dias, diz secretaria

A Secretaria Municipal de Serviços prossegue revitalizando diversos locais da cidade. Ações como corte e limpeza de mato, operação tapa buracos, limpeza de bueiros, pinturas, podas, entre outros, foram realizados no município na semana passada.

O corte de mato e limpeza de áreas públicas aconteceram em ruas do Jardim Nova Bragança, Vila Municipal, Vila Gato, avenidas Antonio Pires Pimentel, Dom Pedro I, nas ruas Santa Clara, Cel. João Leme, Dr. Adriano Marrey Junior, José Guilherme, travessas do centro, nos arredores da FESB, no Lago do Taboão, na Câmara Municipal e no Posto de Monta.

Os reparos feitos através da operação tapa- buracos foram realizados em diversas vias como a Rua Teixeira, no Taboão, na Rua Walter Scaglioni, Jardim Recreio, na avenida dos Imigrantes e Avenida Daniel Peluso e logradouros dos bairros Matadouro, Green Park, Curitibanos, Cardosos, Atibaianos e Chácaras Fernão Dias.

A equipe de pedreiros trabalhou em diversos locais como na manutenção da academia ao ar livre do Jardim da Fraternidade, no mini CILES do bairro Jardim Califórnia, em caixas no Biriçá e na Avenida Atílio Menin, em guias nas proximidades do Euroville II e na Rua João Pastrana, na colocação de pisos na Câmara Municipal, em calçadas no Jardim América e na tubulação do bairro Planejada I.

As limpezas nos ribeirões têm sido realizadas diariamente para prevenção de enchentes durantes as chuvas. Nesta semana, o serviço foi realizado no Ribeirão Lavapés, nos trechos da Vila Rosinha e atrás do Batalhão da Polícia Militar.

Por fim, os trabalhos para manutenção das estradas rurais da cidade foram feitos nos bairros Vale Encantado, Bocaina, Estiva dos Agudos, Tijuco Preto, Menin, Chácaras Fernão Dias e nas proximidades do Pesqueiro do Peixe, no loteamento Santo André. Nesse tipo de serviço são utilizados maquinários especializados como caminhões, tratores e até mesmo a motoniveladora para auxiliar e desenvolver melhor os trabalhos.