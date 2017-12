Última sessão ordinária: Projeto sobre precatórios retorna à pauta hoje

Hoje acontece a última sessão ordinária do ano, na Câmara Municipal. Na pauta constam cinco projetos para votação. Adiado na sessão anterior, em regime de urgência, consta o Projeto de Lei nº 52/2017, de autoria do prefeito Jesus Chedid, que fixa o valor para pagamento de Obrigações de Pequeno Valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. O projeto considera obrigação de pequeno valor o equivalente a 30 salários mínimos, ou seja, R$ 28.110,00, mas a fixação das obrigações passaria a ser R$ 5.531,31, cujo pagamento poderá ser efetivado sem a necessidade de expedição de precatório. O líder do prefeito, vereador Paulo Mário, informou que o projeto seria alterado para ser votado hoje. Porém, até o fechamento desta edição, não havia novidades sobre as alterações.

Os outros projetos em pauta são: PL nº 56/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017; PL nº 20/2017, também do Executivo, que altera a Lei Complementar nº 258, que isenta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os imóveis atingidos por enchentes no município de Bragança; PL nº 57/2017, que denomina Rua Olga de Lima Silva a via pública conhecida como Rua Projetada Dois do Conjunto Habitacional Prof. Ângelo Magrini Lisa; PL nº 48/2017, que altera dispositivo da Lei nº 4.327, de 23 de julho de 2012 (a alteração visa estabelecer a possibilidade de utilização de telefones celulares, ipads, notebooks e outros equipamentos congêneres nas salas de aula, desde que autorizado pelos professores, para fins pedagógicos) e, por fim, PL nº 49/2017, que institui a Semana Municipal de Valorização Cultural do Mercado Municipal.

A sessão inicia às 16h e também pode ser acompanhada pelo endereço eletrônico www.camarabp.sp.gov.br.

Coruja buraqueira Está na Câmara o projeto de lei que propõe eleger a 'Coruja buraqueira' como ave símbolo de Bragança Paulista. Ao contrário da maioria das corujas, o macho é ligeiramente maior que a fêmea, e devido aos hábitos terrícolas as fêmeas são normalmente mais "sujas" que os machos. Uma exposição com farto material informativo sobre a ave está montada no saguão de entrada do prédio da Câmara. A sugestão acatada é de autoria dos integrantes do 'Movimento de Observação de Aves Urbanas'. A 'Coruja Buraqueira' pode ser vista, em Bragança Paulista, nas encostas e barrancos. O nome científico é 'Athene cunicularia', pequeno mineiro e vivem no mínimo 9 anos.