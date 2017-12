Licitação para kits escolares deve ser concluída hoje

A licitação para aquisição de kits escolares para alunos da rede municipal de ensino deve ser concluída hoje, segundo informações publicadas na Imprensa Oficial. Por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Pregão Presencial nº 201/2017 foi suspenso no mês de outubro, após representação contra a exigência de laudos que indicassem ter, os produtos, níveis aceitáveis de bisfenol-A, “justificando com duas razões: primeiro, que grandes fabricantes não comercializam produtos com tal substância: segundo, que não haveria qualquer norma – seja do INMETRO, da ANVISA ou de qualquer outro órgão regulamentador que dispusesse sobre ser exigido que os produtos descritos sejam ou não fabricados com índices aceitáveis de Bisfenol-A”.

Agora, as amostras da empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda – EPP, foram aprovadas.

Os licitantes estão convidados para a reabertura da sessão que ocorre hoje, às 11h, ocasião que serão declarados os vencedores.