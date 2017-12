Motociclistas do todo o Brasil se reuniram no Parque de Exposições “Dr. Fernando Costa”, Posto de Monta, para comemorar o 16º aniversário do ‘Asas ao vento MC’, grupo de aficionados por motocicletas. O motociclistas que vieram de fora camparam nas baias usadas comumente para exposição agropecuária. Nos três dias de evento, milhares de motociclistas com suas motos de tamanhos variados, todas as marcas e anos de fabricação passaram pelo Posto de Monta. À noite bandas de rock atraíram diferentes públicos. Os organizadores arrecadaram alimentos não perecíveis que serão doados às instituição filantrópicas de Bragança Paulista.