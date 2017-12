Turismo Sustentável: Secretário de Estado defende ideia para investimentos na região

“Os empregos perdidos nos últimos anos devido à crise econômica, uma das mais pesadas da história moderna do país, poderão ser recuperados através da indústria do turismo sustentável. Esta região do entorno de Bragança Paulista tem potencial natural para que se explore o turismo que faz circular renda e gera emprego. Mas isso sem danificar o meio ambiente”, declarou Fabrício Cobra, secretário estadual de Turismo, em visita à cidade para participar do seminário sobre tema, realizado na Câmara Municipal, nessa segunda-feira, 4 de dezembro.

A afirmativa do secretário de estado foi acompanhada pelas demais autoridades presentes ao “Turismo Sustentável como Alternativa de Desenvolvimento”. Nas previsões do secretário “a indústria não vai recuperar os empregos perdidos. É aqui que entra o turismo cujo crescimento pode desenvolver regiões inteiras. Os seguimentos das trilhas, dos esportes de aventura em árvores e rios estão em alta e precisam ser explorados sem provocar danos ao meio ambiente. Esta engrenagem fomenta a rede hoteleira, os restaurantes, atrai investimentos na infraestrutura entre outros”, acrescentou Fabrício Cobra.

O seminário que reuniu no plenário da Câmara Municipal, o secretário de estado do Turismo, os deputados estadual Edmir Chedid e federal Herculano Passos, prefeitos da região e vereadores foi realizado pela União de Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) e da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (FrenTur), com patrocínio da Sabesp e coordenação da WLS Produções.

“Colocar o turismo no caminho sustentável é um desafio de vulto que requer o comprometimento e parcerias entre a indústria, governos e a sociedade civil. E reforço, que trata-se de uma das mais promissoras fontes econômicas do planeta, o turismo tem um tremendo potencial para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural das regiões, se for conduzido com um planejamento adequado às características biológicas, físicas, econômicas e sociais das localidades em que opera”, completou Fabrício.

Além da ênfase dada ao turismo, o secretário adiantou que nas próximas semanas assinará convênios com a prefeitura para envio de verbas em 2018.

Antes do encerramento, a diretoria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Vanessa Nogueira, presidente; e Cleber Centini, secretário municipal de Cultura e Turismo, entregaram ao deputado federal Herculano Passos, um ofício solicitando a apresentação de uma emenda parlamentar no orçamento de 2018 do Ministério do Turismo para o envio de verbas para fomentar os projetos turísticos em Bragança Paulista.

MINISTRO – O deputado Herculano Passos anunciou, durante o seminário, a vinda do Ministro do Turismo Max Beltrão à cidade, no terceiro Fórum Nacional de Turismo, que segundo o deputado deverá ocorrer em Bragança em data a ser definida em fevereiro de 2018. O ministro deve vir para anunciar verbas destinadas ao turismo.

Prefeito homenageado O prefeito Jesus Chedid foi homenageado durante o seminário com o Diploma do Mérito Municipalista e um agraciamento da Revista América Economia, que circula em toda América Latina. O Diploma do Mérito Municipalista, segundo a assessoria e imprensa da Prefeitura, se deve a atuação de Jesus Chedid como importante municipalista desde os anos 70, quando já apoiava o movimento que foi se tornando cada vez mais forte no Estado de São Paulo. Sempre acreditando que o país cresce e se fortalece através dos municípios, Jesus Chedid sempre esteve presente em reuniões e debates, colaborando e incentivando o municipalismo.