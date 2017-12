Aulas em escolas municipais seguem até dia 22 de dezembro

A secretária municipal de Educação, Kátia Daidone, informou ontem sobre o calendário escolar 2018. Segundo ela, o último dia de aula do ano letivo de 2017 será 22 de dezembro. A secretaria reabre dia 2 de janeiro para trabalhos internos, como organização dos pedidos de transferências e outros assuntos burocráticos. As aulas começam dia 31 de janeiro de 2018.

A secretária informou ainda que pais de alunos que frequentarem as creches em janeiro se atentem ao calendário, pois não haverá aula nos dias 29 e 30, sendo necessário que a escola se prepare para iniciar o ano letivo no dia 31.

Sobre o recesso escolar de julho, a secretária informou ser de 2 a 16.