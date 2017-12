Bragança Garden Shopping recebe novas lojas

O Bragança Garden Shopping recebe neste mês de dezembro novas marcas no mall. Somente em novembro, o Garden recebeu cinco novas marcas como Claro, Cia do Terno, Seu Churros, Puket e Via Mia. Ainda há previsão para início das operações M. Officer, Fantasy, e o Supermercado Da Praça, em dezembro.

Com as novas operações, o Garden aumenta o mix de produtos e oferece mais comodidade aos bragantino, segundo o Superintendente do mall, Diogo Linhares.

Em uma recente pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), foi constatado que o movimento de visitantes nos shoppings brasileiros cresceu 1,9% no mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação a julho de 2017 o Índice de Visitas a Shoppings Centers (IVSC) registrou um aumento de 6,5% em agosto.