Curso objetiva melhorar atendimento na saúde pública

A Prefeitura, em parceria com a Universidade São Francisco (USF), promoverá o primeiro curso integrante da Escola Permanente de Governo, que visa capacitar e promover novos conhecimentos aos servidores municipais em prol de melhorias no atendimento à população.

Na terça-feira, 28, foi realizada uma reunião entre a administração e a Universidade para acertar os detalhes e o formato do primeiro curso que será disponibilizado. Participaram da reunião o Secretário Especial de Gabinete e responsável pela Divisão de Recursos Humanos, Maurício da Cunha, a Secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira, a Coordenadora de Cursos de Extensão da Universidade, Cristiane Suarez, o Pró-reitor de Administração e Planejamento da USF, Adriel de Moura Cabral, e as enfermeiras Débora Magrini, Coordenadora do Curso de Enfermagem, e Denise Ribeiro, que serão as docentes deste primeiro módulo.

Inicialmente serão atendidos pela Escola Permanente de Governo os servidores da área da saúde do município. A administração fez esta opção entendendo que a saúde é uma das áreas prioritárias e mais sensível no quesito atendimento ao público. O curso de extensão presencial intitulado “Qualidade no acolhimento ao usuário da saúde” tem como objetivo instruir e qualificar atendentes das unidades de saúde para promover melhor atendimento na recepção e acolhimento dos usuários do sistema de saúde. A ação atenderá 120 colaboradores da saúde, que serão divididos em quatro turmas de 30 alunos. Previsto para acontecer nos dias 13 e 19 de dezembro, no período da manhã, das 8h às 12h e à tarde, das 13h às 17h. O local escolhido para realização das aulas foi o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o qual foi visitado pelos responsáveis do curso para avaliação do espaço.