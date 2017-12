USF anuncia parceria com a ‘Google for Education’

A Universidade São Francisco (USF) firmou uma parceria com a Google for Education, por meio da empresa Nuvem Mestra, responsável pela adoção da plataforma em instituições educacionais. A USF é a primeira Instituição de Ensino Superior de Bragança e região a firmar essa parceria.

Toda comunidade acadêmica terá acesso aos recursos que compõem a ferramenta G Suite for Education. Uma plataforma colaborativa com ferramentas que facilitam a comunicação, gestão do tempo, organização e impactam na produtividade de alunos, professores e funcionários da instituição.

Com a parceria a USF está alinhada às práticas mais modernas que contribuem para a qualidade acadêmica. “É o momento para partilharmos essa grande parceria, tendo em vista o leque de oportunidades que nos abre”, afirmou o Presidente da CNSP-ASF, Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM.

A apresentação da parceria contou com a presença de professores e colaboradores, além de representantes da reitoria, que puderam assistir a palestra ministrada pelos representantes da Nuvem Mestra, Valter Zancanaro e Tony dos Santos. “Viemos para fazer uma educação diferente, para promover a transformação que está em cada um de nós. A tecnologia vem para facilitar a vida do professor. Uma solução construída para professores e alunos. Ferramenta simples para engajar os alunos a qualquer momento, em qualquer lugar e usando qualquer dispositivo”, explicou Tony. Os representantes contaram a trajetória da Google e como a empresa vem promovendo novos métodos de ensino em todo o mundo.

A Universidade também passa a adotar o “Chromebook”, computadores portáteis ligados à internet que armazenam documentos em nuvens, sem ocupar a memória do equipamento, que trará economia e inovará nas atividades dos estudantes. O armazenamento dos dados passa a ter capacidade ilimitada por ser na nuvem, o que significa que pode ser acessado de qualquer lugar e dispositivo móvel. Além de possibilitar que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo em um documento em tempo real, todas informações ficam salvas e o processo de ensino e de aprendizagem colaborativo traz inovação para o ambiente educacional.