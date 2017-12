Projeto de R$ 100 milhões visa conter enchentes na região urbana

Um projeto de ação, avaliado em R$ 100 milhões, que objetiva enfrentar as enchentes urbanas em Bragança Paulista, está em fase final de avaliação no Ministério das Cidades. A Prefeitura aguarda para a próxima semana um aceno de Brasília para iniciar as estratégias que viabilizarão o desenvolvimento do projeto.

O secretário municipal de Obras, engenheiro Antônio Paulo Armando, disse, em entrevista, que uma resposta deverá chegar ao Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, até o dia 6 de dezembro. “Nossa expectativa é de que o projeto seja aprovado, visto que cumprimos todos os requisitos exigidos para a inscrição e já recebemos a notícia de que a proposta será avaliada nesta semana. Se conseguirmos aprovar o recurso desenvolveremos o projeto em três anos”, avaliou.

Para combater as enchentes, segundo Paulo Armando, as ações devem começar no sentido contrário das nascentes, ou seja, do rio Jaguari, na zona norte, para a zona sul, onde estão os afluentes do ribeirão Lavapés. “Nós já elaboramos duas estratégias para atacar as enchentes: o projeto macro que tratará de criar meios de conter as águas das chuvas nos lagos Orfeu e dois reservatórios de decantação, de aproximadamente 40 metros de extensão, na cabeceira do Lago do Taboão. O dispositivo fará com que as águas passem mais lentas, de forma a permitir a decantação dos sedimentos, que serão retirados de tempos em tempos., assim como limpeza e recuperação dos canais do Califórnia, Caetê e Lavapés. E outro orçado em R$ 30 milhões onde recuperaremos o Lago do Taboão, trataremos da barragem rompida na Rua Luigi Picarelli, limpeza do canal entre esta rua e a Avenida Alpheu Grimello e limpeza da galeria que passa sob a Rua José Domingues”, explica.

“Outras medidas, como por exemplo, atuar com mais contundência sobre os empreendedores imobiliários para que ao conceberem loteamentos, que exigem muita movimentação de terra, que contenham os sedimentos gerados e diminuam as áreas impermeabilizadas”, acrescentou o secretário.

Medidas semelhantes às apresentadas pelo engenheiro Paulo Armando, foram também sugeridas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da Universidade São Paulo (USP) e compiladas em projeto pela empresa Falcão Bauer, contratada em 2012 para o projeto de desassoreamento e reformulação das margens do Lago do Taboão. O projeto ficou pronto em 2015, mas de acordo com o secretário falta detalhamento que está sendo providenciado.