Brasil estreia disputando contra Suíça na Copa do Mundo 2018

Na tarde de sexta-feira, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2018, no Kremlin Palace, em Moscou. O Brasil estreará disputando contra a Suíça, no dia 17 de junho, às 21h, em Rostov-na-Donu.

A agenda da Seleção Brasileira continua no dia 22 de junho, no enfrentamento contra a Costa Rica, em São Petesburgo. O jogo contra a Sérvia acontecerá no dia 27 de junho, em Otkrytiye Arena.

A anfitriã Rússia fará o jogo de abertura contra a Arábia Saudita no dia 14 de junho. Já a rival hermana Argentina, inicia a disputa da troféu contra a Islândia. A atual campeã do mundo, Alemanha, encarará a seleção do México.

No Grupo A: Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Grupo B: Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Grupo C: França, Austrália, Peru e Dinamarca. Grupo D: Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia. Grupo F: Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul. Grupo G: Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Grupo H: Polônia, Senegal, Colômbia e Japão.

As 32 seleções foram organizadas em quatro potes e sorteadas em oito grupos de quatro equipes, nomeadas em letras de ‘A’ a ‘H’. O primeiro pote contém o nome da anfitriã Rússia e as sete equipes restantes que compõe o grupo que tiveram as classificações mais alta, sendo elas Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Cada uma destas oito seleções encabeçam os Grupos de ‘A’ a ‘H’.

O segundo pote uniu os grupos: Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. Já o terceiro e o quarto pote contém os piores classificados, no terceiro estão: Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal, Irã; Seguido pelo quarto pote: Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Corea do Sul e Arábia Saudita.

Uma das regras do sorteio é que as equipes pertencentes da mesma federação não são reunidas em grupo, logo o Brasil não pode ser colocado no mesmo grupo de outra equipe da América do Sul. No máximo duas e mínimo de uma seleção da UEFA por grupo, além de uma seleção de cada outra confederação nos grupos.