PM deflagra operação ‘Natal Seguro’

Está em curso na cidade e em 15 outras cidades da região sob o comando do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) a Operação ‘Natal Seguro’. O ato que marcou o início da operação ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 1º, na Praça Raul Leme, Centro. A ação, de acordo com a Tem. Cel. Soraya Correa, comandante, consiste em realizar ações de presença, saturação, visibilidade e intensificação do policiamento ostensivo preventivo, com a finalidade de preservar e garantir a tranquilidade pública e normalidade no período das festividades natalinas e contribuir para a percepção de segurança da comunidade.