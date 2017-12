Prefeito Jesus Chedid será homenageado em seminário

Na segunda-feira, 4, o prefeito Jesus Chedid receberá duas importantes homenagens: Diploma do Mérito Municipalista e um agraciamento da Revista América Economia, que circula em toda América Latina. As homenagens acontecerão durante o seminário “Turismo Sustentável como Alternativa de Desenvolvimento”, com palestras e debates voltados a temática. O evento será realizado na Câmara Municipal, das 8h30 às 13h.

O Diploma do Mérito Municipalista se deve a atuação de Jesus Chedid como importante municipalista desde os anos 70, quando já apoiava o movimento que foi se tornando cada vez mais forte no Estado de São Paulo. Sempre acreditando que o país cresce e se fortalece através dos municípios, Jesus Chedid sempre esteve presente em reuniões e debates, colaborando e incentivando o municipalismo.

O agraciamento da Revista América Economia se deve ao crescimento econômico da Região Bragantina evidenciado em suas administrações, com articulações pensando no fortalecimento regional.

O seminário é uma realização da União de Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) e Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (FrenTur), com patrocínio da Sabesp e coordenação da WLS Produções. O evento também conta com o apoio da Prefeitura de Bragança, Câmara Municipal, Parlamento Regional Bragantina e Visite São Paulo.