Praça 9 de Julho: Projeto de reforma pode amenizar tráfego

Se a licitação de reforma do traçado do entorno da Praça 9 de Julho se realizar, será um marco, pois colocará um fim no estrangulamento do tráfego naquela região e na novela cujos capítulos se repetem ano a ano. A mesma licitação já foi suspensa pelo menos três vezes entre 2013 e 2016. Desta vez o certame está marcado para dia 14 de dezembro.

Na avaliação do secretário municipal de Obras, Antônio Paulo Armando, a reforma do traçado incidirá em benefícios para motoristas e empresários estabelecidos naquela região. “O novo formato de estacionamento em 45 graus, a remoção da rotatória e outras providências farão com que aquela região deixe de ser um problema”, disse á GB.

As obras têm serão realizadas com investimentos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias (Dade). Está previsto nova sinalização viária e instalação de semáforos da Avenida dos Imigrantes, entre o Bairro do Taboão até a Avenida Plínio Salgado, na interseção com a Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), estrada Bragança/Socorro.

Ainda de acordo com informações da Prefeitura, o projeto foi elaborado observando o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre prefeitura e o Grupo Tenco, dono do Bragança Garden Shopping, como contrapartida à instalação do empreendimento.