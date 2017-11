“Dinâmico” Vitinho chega pensando em classificação e acesso

No início da semana o Bragantino apresentou quatro novos atletas para compor o elenco para a temporada de 2018. Entre eles o meia Vitinho, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto e com quatro acessos ao longo de sua carreira. Com esse currículo, não muito longo, mas vitorioso, o meia espera ajudar a levar o Braga a série B do Brasileirão e somar mais um acesso a sua carreira. “Hoje em dia tem que ser dinâmico”, é assim que o atleta de 27 anos se classifica. Toda essa dinâmica é explicada por Vitinho, que diz não conseguir ficar parado durante a partida, adicionando características de velocidade e polivalência. “Busco bastante a bola, jogo em duas, três posições, não consigo ficar parado, tenho que buscar a bola o tempo todo. Gosto de armar o jogo, botar o atacante na cara do gol. Também chego bem na frente, jogo por dentro e pelas pontas e faço o segundo volante se necessário”, detalha o atleta.

Com contrato até o fim do campeonato Brasileiro da série C, o meia espera não só conseguir o acesso para a série B, mas também uma boa colocação no Paulistão. “É um campeonato bem difícil, sabemos que as primeiras rodadas serão complicadas, mas já começamos a trabalhar forte desde já para iniciarmos bem a competição. Tomara que a gente consiga fazer um belo Paulistão e almejar o acesso na série C”.

Vitinho explica que chegou ao clube pelas mãos do treinador Marcelo Veiga, mas diz que a tradição do Bragantino foi um dos fatores que ajudaram em sua escolha. “Eu já tinha jogado contra o Bragantino várias vezes aqui, é um clube de tradição no interior e eu acabei não ficando no Botafogo e optei por vir para cá”.

Ele revela que recebeu uma ligação de Marcelo Veiga, para apresentar o projeto para 2018, o que o agradou e o motivou a deixar o Botafogo, para acertar com o Braga. Aliás, essa relação com o treinador é antiga. Veiga é um velho conhecido do atleta. Eles trabalharam juntos em 2015, na vitoriosa campanha do Botafogo de Ribeirão Preto, que terminou com o título da série D e com o acesso para a C do campeonato Brasileiro. Essa relação foi um dos fatores determinantes para sua vinda. “É bom para nós jogadores trabalhar com um treinador que a gente já conhece. Tem a confiança e já sabemos como é o trabalho dele. Então é procurar entrosar o mais rápido possível com os companheiros para sairmos vitoriosos nesse projeto”.

Carreira – Nascido em Juiz de Fora – MG, Vitinho começou nos clubes da cidade. Aos 16 anos passou pelo Tupynambás e depois foi para o Sport-MG, onde fez parte da equipe sub-20. Como profissional ele iniciou a carreira em 2010 no Tupi-MG, em Juiz de Fora. Em 2011 a equipe do Tupi conquistou o título da série D e consequentemente o acesso para a série C. Na sequência, em 2012, ele foi para o Mogi Mirim onde participou do Paulistão e fez parte da conquista do troféu interior, que deu acesso a equipe para a série D. No mesmo ano, o Mogi conseguiu o acesso à série C. Ele também teve uma passagem rápida pelo Oeste em 2013, onde atuou por quatro partidas pelo Paulistão. Em 2015 o atleta foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, onde foi campeão da série D, conseguindo mais um acesso para a série C.