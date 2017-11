Bragantino anuncia aumento no preço dos Pacotes Paulistão 2018

O Clube Atlético Bragantino anunciou na quarta-feira, 29, que no dia 1º de dezembro, sexta-feira, haverá virada de lote para o segundo pacote de ingressos “Pacote Paulistão + Camisa”, havendo aumento no valor praticado tanto para a arquibancada coberta quanto para descoberta.

Entregas – Os pacotes começarão a ser entregues após o término de vendas de cada lote. Deste modo, no momento que iniciar o segundo lote, no dia 1º de dezembro, os compradores do primeiro lote serão avisados com o Código de Rastreio dos Correios (no caso de Frete Correios) ou a data e horário da entrega no Estádio.

Quem comprar no segundo lote deverá aguardar o início da venda do terceiro lote para a retirada e assim por diante.

Camisas – A prioridade será dada por ordem de compra referente aos modelos, cores e tamanhos. Quanto mais cedo o torcedor adquiri-las, mais opções de escolha ele terá na retirada.

No site oficial, o primeiro lote do Pacote Paulistão 2018 + Camisa (arquibancada descoberta) e o Pacote Paulistão 2018 + Camisa (arquibancada coberta), estão com 56% e 46% de desconto, respectivamente.

Mais informações podem ser obtidas por meio do email pacotebragantino@gmail.com