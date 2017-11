Câmara sediará seminário sobre turismo sustentável

A Câmara Municipal, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) e a Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa do Turismo realizarão na segunda-feira, 4 de dezembro, o Seminário sobre “Turismo Sustentável Como Alternativa de Desenvolvimento”. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.

O evento acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 8h30, para inscrições antecipadas.

O evento contará com a participação do deputado estadual Edmir Chedid, membro da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado federal Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Fabrício Cobra, entre outros.

A agenda de palestra será aberta às 10h, pelo presidente-executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau e presidente da Unidestinos, Toni Sando, que discorrerá sobre turismo de eventos como prioridade de desenvolvimento. Em seguida, às 11h, Herculano Passos falará sobre a importância do turismo na economia do Estado de São Paulo e do Brasil.

Às 11h45, o secretário Fabrício Cobra e o deputado Edmir falarão sobre a importância dos 140 municípios de interesse turístico do Estado na consolidação do turismo. Ao final, por volta de 12h30, a Uvesp e a revista América Economia realizarão uma homenagem ao prefeito Jesus Chedid. O encerramento será às 13h, com entrega de certificados.