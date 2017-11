Lei reforça o combate a todos tipos de câncer nas mulheres

Mais uma medida de combate ao câncer nas mulheres está em vigor no país a partir desta semana. Trata-se de uma alteração para acréscimo de novas diretrizes na Lei no 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A alteração na lei estabelece “que serão desenvolvidas estratégias intersetoriais específicas de busca ativa, promovidas especialmente pelas redes de proteção social e de atenção básica à saúde, na forma de regulamento, para mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde relativas a prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde (INCA), a incidência ascendente e persistente do câncer de mama e a alta taxa de mortalidade ocorrem, possivelmente, porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Porém, a presença de vazios na captura das pacientes, é um fator relevante para esse diagnóstico tardio. “Há uma forte indicação de escassez de oferta de atendimento na maior parte do país, sobretudo na região Norte, até mesmo nas regiões onde a oferta de serviços é maior do que na maioria dos municípios”, explicam os especialistas do INCA.

A alteração sancionada em Brasília, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) terça-feira, 28 e, portanto, está valendo.