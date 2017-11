Alunos do Sesi apresentam projetos didáticos aos vereadores

A Tribuna Livre da sessão de terça-feira, 28, da Câmara Municipal, teve participação do professor Clóvis Mendonça Claro e alunos do Sesi. O objetivo da apresentação foi discutir a questão da reciclagem em Bragança.

Segundo Claro, professor de matemática, os alunos fizeram um levantamento em Bragança e descobriram que 44% do lixo produzido é encaminhado ao aterro municipal e que o município produz aproximadamente 1 kg de lixo por habitante, por dia. A atividade foi feita por alunos do ensino fundamental.

Eles solicitaram aos vereadores que cada bairro tenha coleta seletiva, pelo menos duas vezes por semana.

APRESENTAÇÃO- Alunos do Sesi de Bragança irão apresentar no sábado, 2, das 9h às 12h, atividades dos Eixos Integradores e Projetos Didáticos desenvolvidos com a orientação dos professores de diversas disciplinas. O Sesi situa-se na av. Ernesto Vaz de Lima, 740, Uberaba.