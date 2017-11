Defesa Civil se prepara para deflagrar a ‘Operação Verão’

A ‘Operação verão – Chuvas intensas’ em Bragança Paulista deverá ser deflagrada nesta sexta-feira, 1º de dezembro. A previsão é da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. “Os servidores ligados à Defesa Civil já foram treinados para esta operação que, segundo está previsto, será de chuvas fortes”, explica a nota.

Ainda de acordo com a nota enviada pela Secretaria Municipal de Segurança, o término da operação verão ocorre sempre no fim do mês de março do ano subsequente. “Durante o mês de outubro, membros da Coordenadoria de Defesa Civil de Bragança Paulista participaram de uma Oficina Preparatória para Operação Chuvas de Verão. Eles receberam treinamentos para capacitação e especialização dos agentes municipais para este período que em breve se iniciará”, afirma.

“Para dar os primeiros acordes desta operação, a Defesa Civil faz algumas recomendações que podem ser muito úteis na redução dos impactos sentidos durante a estação das chuvas. Todo lixo deve ser bem acondicionado em sacos plásticos e colocado para o recolhimento. O que fará reduzir a quantidade materiais nas ruas que causam o entupimento das bocas de lobos e galerias pluviais; na ocorrência de raios, evitar lugares abertos, perto de árvores, postes e objetos metálicos grandes. Mantenha os aparelhos eletrodomésticos fora da tomada, fique longe das janelas e evite o banho; não entre em contato com água das enchentes e lama para evitar doenças”, enumera.

Para as pessoas que moram em locais propensos a alagamentos, a Defesa Civil Recomenta que ao observar a presença da água é importante desligar toda a energia da casa; alimentos, documentos, roupas, eletrodomésticos e outros bens, devem ser retirados do piso e removidos para os níveis mais altos; retirar os animais de estimação; após estas medidas, trancar bem a casa e procurar um lugar seguro para se abrigar, até que o nível de água diminua; caso esteja impossibilitado de sair de casa, acione o Corpo de Bombeiros 193 e a Proteção e Defesa Civil pelo 4035-6037 ou Guarda Civil no número 153 e (11)4035-7474.