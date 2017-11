Campanha visa reduzir incidentes em pedágios

Na avaliação da concessionária Autopista Fernão Dias, a redução de incidentes na praças de pedágios somente dará valores positivos com orientação maciça. Por isso, neste mês de dezembro serão realizadas variadas ações educativas e de fiscalização ao longo da rodovia Fernão Dias (BR-381), em parceria com agentes públicos e equipes de operação.

Na avaliação de especialistas em tráfego, um incidente é de uma ocorrência de menor poder lesivo que pode desencadear num acidente com maiores consequências. “Para a Concessionaria, o intuito da operação educativa de 5 de dezembro, é reduzir ainda mais o número de ocorrências através do aperfeiçoamento de parcerias na fiscalização, com ações visam a ampliação de campanhas educativas, combinadas com o apoio da Polícia Rodoviária Federal nas praças de pedágio e sinergia entre o Centro de Controle Operacional (CCO) e equipes de pedágio, que monitoram comportamentos de risco dos motoristas em casos, como por exemplo, evasões, ultrapassagens proibidas e desrespeito à distância de segurança do veículo à frente, etc”, enumera a assessoria de imprensa da concessionária.

Passar direto pelas cancelas de pedágio é uma atitude perigosa, na avaliação da concessionária, isso coloca em risco o próprio motorista e os demais usuários da via. “A ação configura uma infração de natureza grave, sujeita à multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. A penalidade cesta prevista no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que também contempla outras duas infrações: transposição de bloqueio viário e evasão da balança para pesagem de veículos”, observa.

No ano passado, a integração de ações educativas, segundo a concessionária, teve resultados bastante positivos, com redução de aproximadamente 38% no número de evasões e queda de 22% no número de acidentes.