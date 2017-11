Decreto confirma desconto de 5% para recolher IPTU à vista

Está confirmado o desconto de 5% no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para quem pagar o tributo à vista até 25 de fevereiro. A confirmação do benefício e as datas para quem parcelar até em 12 vezes, está no Decreto nº 2.599 publicado nessa quarta-feira, 29. O reajuste do imposto para 2018 será de 2,7%.

“O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como das Taxas de Serviços Urbanos, no exercício de 2018, deverão ser efetuados obedecendo-se prazos, como por exemplo, pagamento à vista, com desconto de 5% sobre o valor lançado até o dia 25 de fevereiro de 2018. Para pagamento parcelado em até 12 vezes, o vencimento da primeira parcela dia 25 de janeiro de 2018 e as demais parcelas todo dia 10 de cada mês subsequente. Os pagamentos efetuados com atraso sofrerão acréscimo conforme a legislação”, diz.

IMPUGNAÇÃO- Embora a impugnação dos valores adicionais do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU/2017) possam ser contestados a qualquer momento, o primeiro prazo de revisão imediata oferecido pela Prefeitura termina nesta quinta-feira, 30. O número de contribuintes que contestaram os valores que decorrem do estudo de Georreferenciamento iniciado em 2016 e concluído em agosto deste ano.

Neste último dia, os contribuintes que forem ao Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, para contestar os valores, passarão por uma triagem e a avaliação dos técnicos sobre os documentos ou provas apresentadas será agendada para dezembro. De acordo com informações de Luciano Lima, secretário municipal de Finanças, o agendamento repercutirá na suspensão da cobrança dos valores adicionais. Se o contribuinte estiver correto o adicional fica suspenso, mas se não tiver razão, o adicional será acrescentado no IPTU de 2018.

A assessoria de imprensa da prefeitura justifica que a medida ou agendamento foi uma decisão necessária para evitar as filas que formam nestes últimos dias. “Para a contestação, continua sendo necessário apresentar matrícula, escritura e documentação do imóvel, documentos pessoais, a notificação recebida, o projeto (planta do imóvel) aprovado ou não, caso não possua o projeto, deverá apresentar o croqui com as medidas das edificações (o croqui não precisa ser feito por técnico ou profissional, ele pode ser feito pelo próprio interessado), fotos impressas ou reveladas do imóvel que comprovem as alegações. A solicitação também poderá ser feita por procurador ou representante autorizado”, explica a assessoria.