Ciclistas são flagrados pegando carona na traseira de caminhão em pleno tráfego da Rua Clemente Ferreira, centro de Bragança Paulista. A conduta é reprovável em todas as instâncias. Embora o motorista do caminhão, muitas vezes não consiga enxergar a peripécia, autoridades explicaram à GB que a infração é considerada grave, pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB) e a multa para o motorista do veículo é de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).