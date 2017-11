Bragantino anuncia quatro reforços para o Paulistão

O elenco do Bragantino se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 27, e anunciou quatro reforços para o Paulistão 2018. O goleiro Alex Alves, 31 anos, vindo do Sampaio Corrêa-MA, o meia Vitinho, 25 anos, vindo do Botafogo, e os volantes Ewerton, 25, anos, e Clayton, 29 anos, ambos vindos do Mogi, por onde Marcelo Veiga, treinador, passou anteriormente.

Na reapresentação, o treinador falou com a imprensa e disse que espera mais alguns atletas que ainda estão em campeonatos pela Série A e B, mas que devem ser anunciados até a primeira quinzena de dezembro. Segundo Veiga, cerca de 12 a 13 jogadores devem chegar para compor o elenco. Enquanto isso, os remanescentes e recém-contratados seguem trabalhando na expectativa de ver o elenco montado até no máximo dia 20 de dezembro. Do time remanescente se reapresentaram os jogadores Renan Rocha, Farley, Watson, Junior Goiano, Juliano, Fabiano, Adenilson, Anderson Ligeiro e Matheus Peixoto.

Veiga conta ainda com o retorno de Guilherme Mattis e Bruno Pacheco após o Campeonato Brasileiro Série A. Ambos têm contrato com o clube e são considerados peças importantes para a disputa do estadual.

O treinador acredita que o início do trabalho, ainda neste ano, pode ser um trunfo para o início da competição, já que três grandes de São Paulo e adversários do Braga nas seis primeiras rodadas se reapresentam só em janeiro. “A expectativa para a competição é muito boa. Sabemos que todos os clubes que estão disputando o Campeonato Paulista evoluem a partir da 5ª ou 6ª rodada. E é aí que você começa a ter uma ideia do que vai acontecer no restante da competição. Nesse período a gente pega os três clubes grandes (Santos, Palmeiras e São Paulo). Assim esperamos estar preparados para enfrentar e ter uma vantagem em cima desses grandes que devem se apresentar só no início e janeiro”, afirmou o técnico.

Preparação – O ano de 2018 começou adiantado para o Bragantino, já na reapresentação o elenco passou por uma pequena avaliação, iniciou os trabalhos de preparação física e corrida pelo gramado. Na quarta-feira, 29, os atletas vão a São Paulo para exames e avaliação médica. O treinador Marcelo Veiga também falou da programação da equipe. O time trabalhará em dois períodos, de segunda a sábado, até o dia 23 de dezembro, quando entrarão em recesso para o Natal e retornam às atividades entre os dias 26 e 29 de dezembro. No dia 2 o elenco volta de férias e segue a preparação para o início da competição.

Durante a preparação, o Braga fará quatro amistosos, o primeiro acontece no dia 16 de dezembro contra o União Barbarense. Na sequência da preparação e com os novos reforços já a disposição, o Braga faz o segundo jogo treino no dia 23 de dezembro contra o Portuguesa. Após o natal a equipe enfrenta o Rio Claro, no dia 29 de dezembro, e no dia 6 de janeiro, 11 dias antes da estreia para o Paulistão, encara o Juventus.