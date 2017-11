Governo viabiliza 821 moradias para região

O secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, assinou na semana passada a ordem para a elaboração de projetos de empreendimentos de HIS (Habitação de Interesse Social) pelo Programa Morar Bem, Viver Melhor, que correspondem à moradia definitiva para mais de 3,2 mil pessoas. Serão elaborados projetos básicos, executivos e também os de aprovação. O prazo de execução do convênio é de até 48 meses, podendo ser prorrogado por meio de aditivo.

“As ordens de serviço liberadas hoje vão ao encontro dos interesses da população desses sete municípios que espera por moradia definitiva. Isso mostra que, mesmo neste momento de crise econômica, o Estado continua investindo na redução do déficit habitacional”, afirmou o secretário.

Foram viabilizadas 821 unidades habitacionais distribuídas nos seguintes conjuntos habitacionais: Amparo G (148); Atibaia G (252); Corumbataí D (54); Itapira Q (32); Joanópolis D (105); Piracaia C (80) e Vinhedo H (150).

Ao todo, serão elaborados projetos para 5.355 novas unidades habitacionais em 48 cidades do Estado. O investimento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para a execução desses projetos habitacionais supera os R$ 5 milhões.

O PROGRAMA- O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.